Palinsesti tv, Nunzia De Girolamo sfida Berlinguer. Mediaset, ipotesi Michele Santoro

La Rai è pronta per la nuova grande stagione, dopo gli addii dei volti che hanno fatto la storia di Viale Mazzini. Tutto lascia pensare a una stagione di "fuoco" in tema di ascolti e controprogrammazioni. Come quella relativa alla nuova Carta bianca che andrà in onda su Mediaset con il duo Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Secondo le indiscrezioni di Tv Blog, il panorama televisivo a partire da settembre sarà davvero molto interessante. Ecco cosa dice il portale specializzato sulla tv: «La Rai ha deciso di contro programmare la nuova Carta bianca di Rete 4 con Nunzia De Girolamo. Sarà lei a vedersela con il nuovo programma di Bianca Berlinguer e Mauro Corona. In un primo momento prevista nel prime time del lunedì di Rai3, la nuova trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo è stata poi traslata di un giorno e anticipata. Il lunedì è stato affidato al Gotham di Salvo Sottile. Che pure lui anticipa di qualche mese la messa in onda, in un primo momento prevista da gennaio 2024». Sempre il portale TvBlog si domanda quando si accenderanno le lucine rosse delle telecamere per dare il via ai programmi. «Per un gioco a incastri, il programma di Nunzia De Girolamo sarà anticipato di un mese. La data più probabile della partenza della trasmissione è al momento quella di martedì 3 ottobre 2023. Quando però la nuova Carta bianca sarà già partita».

sarebbe in trattativa con Mediaset. A dare l'indiscrezione è Il Foglio, ipotizzando che il giornalista possa condurre un proprio programma o essere ospite fisso della nuova trasmissione che Bianca Berlinguer si appresta a portare su Rete4. Quello che trapela al momento è che, ma anche sull'esistenza della trattativa non arrivano conferme.Sembra, comunque, che la strada della collaborazione con Bianca Berlinguer non sia stata al momento concretamente imboccata. Per Santoro si tratterebbe, comunque, di un ritorno in tv dopo diversi anni e a Mediaset dopo ventisette anni dalla conduzione di Moby Dick su Italia1. Poco prima della morte di Silvio Berlusconi, Vittorio Sgarbi aveva raccontato di aver propiziato un colloquio tra il conduttore e il Cavaliere suggerendo la possibilità che potesse tornare sulla reti Mediaset. Il colloquio era stato confermato dal giornalista, che aveva, tra l'altro, manifestato apprezzamento per alcune posizioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina.