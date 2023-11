Ballando con le stelle, scintille tra Selvaggia Lucarelli e Ricky Tognazzi: «Soffri di una sindrome di Stoccolma»

«Simona Izzo deve difendermi, sono un cucciolo. Siamo Caino ed Abele, Nitro e Glicerina». Così Ricky Tognazzi definisce la sua relazione con la moglie, poco prima che prosegua la polemica con Selvaggia Lucarelli iniziata la scorsa settimana.

Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Ricky Tognazzi

Tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli la tensione si era fatta tagliente già nella puntata precedente.

L’oggetto della polemica? Il confronto dello spazio dedicato nel programma tra la coppia reale (Tognazzi-Izzo) e la coppia nel ballo (Tognazzi- Villfor). Questa volta però le scintille sono scoppiate tra Ricky e Selvaggia che, subito dopo l’esibizione, ha esordito così: «Nelle clip c’è sempre Simona, è evidente che soffri di una sindrome di Stoccolma. Sei innamorato della tua carceriera, anche se non simpatizziamo per il carceriere lo capiamo».

Lo scontro

«Dobbiamo litigare in diretta?» ha ribattuto Tognazzi prima di ricalibrare i toni. «Sei il cucciolo con la mamma, tagliate quel cordone ombelicale. Riky fai il tuo gioco che hai delle potenzialità - prosegue Selvaggia - Non vivere questa esperienza come il prolungamento di qualcosa, vivila da solo. Voglio vedere il tuo carattere». Parole che sembrano aver scosso il "ballerino" che con un po' del carattere echeggiato dalla Lucarelli risponde alle affermazioni di un altro giudice, Guillermo Mariotto, dicendo: «La vipera sei più te che mia moglie».

Poi l’intervento della Izzo: «In quanto al carcere non c’è nessuna sindrome di Stoccolma, ma ci sono persone che hanno ricevuto molte querele (non sono io) e dovrebbero stare attente». Poi conclude rivolgendosi alla Lucarelli: «Hai l’ossessione della Izzo».