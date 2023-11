Ballando con le stelle, Mammuccari a Lambertucci: «Io e te ci amiamo. A me non piacciono le ragazze giovani»

Il tocco magico di Teo Mammuccari guarisce Rosanna Lambertucci da un bernoccolo sulla testa. Così si apre la terza puntata di Ballando con le stelle, iniziata con una clip intitolata “Teo e Roxy story”.

Salva dall’eliminazione della scorsa settimana, la bachata sensuale (così presentata dalla conduttrice) di Lambertucci viene definita da Ivan Zazzaroni come «la peggiore di ballando con le stelle». L’interesse va tutto al commento di Mammuccari: «A me non piacciono le ragazze giovani, a me piaci tu».

La giuria continua a massacrare la Lambertucci: «E’ disorientata dal corteggiamento di Mammuccari, un po’ ti piace dì la verità», ha dichiarato Selvaggia Lucarelli prima di proseguire.

Tra le altre affermazioni di Mammuccari a Lambertucci, prima di darle un bacio a stampo, ce n'è una che fa discutere: «Prima o poi pomiciamo io e te, ci amiamo».

Ma le dimostrazioni di una possibile “infatuazione” di Teo non si esauriscono sul palco dello show.

Rosanna viene seguita e corteggiata anche in sala prove: «A noi ci danno come fidanzati», ha risposto alle lusinghe mentre si esercitava col suo maestro.

Proprio in sala prove, Rosanna Lambertucci sbatte la testa sul ginocchio di Simone Casula e si sdraia per terra. Poi il bacio di Mammuccari sul bernoccolo, che si attenua. «Appena mi hai toccato, il bernoccolo è andato via», ha concluso.