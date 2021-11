Ballando con le Stelle, Vito dopo il bacio ad Arisa: «All'inizio era titubante. Ora siamo complici»

Riflettori tutti puntati sulla coppia in gara a Ballando con le Stelle formata da Arisa e Vito Coppola. Tra l'allieva e il maestro, come nelle migliori storie, è "inaspettatamente" scattato il bacio sulla pista da ballo sabato sera in diretta. Complice sicuramente l'esibizione di Dirty Dancing, richiesta ai due ragazzi da Caroline Smith, fatto sta che Arisa e Vito sono sempre più complici. La coppia piace e incuriosisce e loro lo sanno, e ci giocano. Non si nascondono anzi le allusioni dei due al fatto che non sia solo un rapporto professionale sono continue. Ma dopo il bacio le pressioni sono aumentate e i rumors rimbalzano da un salotto televisivo a una rivista.

Ballando con le Stelle, scatta il bacio in diretta tra Arisa e Vito Coppola: «Mai avuto un rapporto così»

Ballando con le Stelle, il bacio tra Vito e Arisa

A Oggi è un altro Giorno la cantante ha spiegato con "Sincerità" quale è il rapporto che ha con il suo insegnante: «È un po' come quello che accade al cinema, essendo noi i protagonisti, volendo essere al centro della canzone e volendo offrire al pubblico uno spettacolo veramente reale. Noi siamo un po' attori e un po' ballerini». Quando l'inviato quindi ha chiesto se fosse tutto finto, Vito è intervenuto: «Il bacio era vero in quel momento era tutto vero».

Arisa, Mara Venier: «Si può parlare di una tua svolta sexy». E lei conferma

Le parole del ballerino

Coppola ha ora rilasciato a Novella 2000 delle bellissime parole per la sua allieva: «Quando ho saputo che ero in coppia con lei ho provato un'emozione che non so descrivere. La ritengo un'artista speciale. Essendo la mia prima "esperienza" a Ballando non credevo che mi dessero un personaggio così di spicco. All'inizio quando mi ha conosciuto era un po' titubante. Si aspettava qualcuno più grande. Io le ho promesso che sarei stato all'altezza e oggi siamo molto affiatati».

Ballando con le Stelle, l'appassionata rumba di Arisa e Vito (che forse guarderà anche Lady Gaga): «Siete una vittoria»

Vito però ci ha tenuto a precisare una cosa: «Il ballo prevede intimità fisica e lei alle prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c'è niente di più che una solida amicizia».

Staremo a vedere....