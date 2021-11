Ballando con le Stelle, la sexy performance di Sabrina Salerno: il suo lato b fa il pieno di voti

Bellissima e sensuale come sempre Sabrina Salerno si esibisce con il suo insegnante Samuel Peron. La performance è da applausi. La prima prova per i concorrenti di Ballando con le Stelle è un'esibizione a sorpresa. I ballerini salgono in pista esce l'anno della canzone su cui dovranno improvvisare i passi di danza. Sabrina Salerno stupisce anche stavolta con la sua tutina strizzatissima tutta trasparenze e strass. Ruba la scena a tutti, Sabrina incanta e non lascia spazio a nessun altro. Assieme a Samuel, la 50enne si scatena non riuscendo più a controllarsi (per fortuna) ed è sempre più sexy e provocante. Neanche l'effetto sorpresa la coglie infragante e sabrina supera la prova a pieni voti. Non solo più solo fisicità la showgirl genovese comincia a piacere anche per la sua bravura.

APPROFONDIMENTI LA SORPRESA Fabio Canino, carrambata a Sabrina Salerno SPETTACOLI Foto MOGLIANO Sabrina Salerno, il marito e l'incubo delle rapine TELEVISIONE Ballando con le Stelle, scuse (con “provocazione”)... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Massimo Ranieri guest star e Claudia... IL CASO Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno in lacrime. «Cosa... BALLANDO CON LE STELLE Mietta positiva al Covid: «Non sono una no vax, mi aspetto... RAI2 Sabrina Salerno con la sorella Emanuela Introcci in tv:... RAI2 Sabrina Salerno in tv con la sorella conosciuta solo 12 anni fa:...

Ballando con le Stelle, l'esibizione sexy di Sabrina

E tutti hanno apprezzato ma soprattutto il pubblico maschile. I telespettatori continuano a guardarla con molto interesse nel programma condotto da Milly Carlucci. Ma non solo in tv: sabrina piace anche sui social e stasera, con la sua energica performance sexy, ha mostrato il suo lato migliore, come ammesso da lei stessa alla fine della prova. «Non ho mai sculettato tanto così come questa sera», ha detto Sabrina tra gli applausi del pubblico. Insomma, prova decisamente superata…grazie al suo lato b.

Sabrina Salerno, il marito imprenditore e l'incubo delle rapine in villa: «Dormo con la pistola»