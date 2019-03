Ballando con le stelle, l'indiscrezione: arriva l'ex deputata e ministra Nunzia De Girolamo

In politica ha un curriculum di tutto rispetto, ma come se la caverà col ballo? Sembra proprio che Nunzia De Girolamo, ex deputata ed ex ministra, si appresti ad entrare a far parte dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. La 43enne ex deputata del Pdl e del Ncd, ministra delle politiche agricole e forestali nel governo Letta, non rieletta dopo le politiche di un anno fa, potrebbe debuttare in prima serata su RaiUno, nella trasmissione condotta da Milly Carlucci.

​Ballando con le Stelle, Antonio Razzi concorrente della nuova edizione

L'indiscrezione che vuole Nunzia De Girolamo a Ballando con le stelle è lanciata dall'AdnKronos. La nuova stagione della trasmissione del sabato sera di RaiUno partirà il prossimo 30 marzo, con la conferma della giuria dell'anno scorso al completo: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Paolo Belli.

Nunzia De Girolamo, laureata in Giurisprudenza e ed eletta per la prima volta alla Camera nel 2008 con il Pdl, è sposata dal 2011 con il deputato Pd, Francesco Boccia. Non sarà, però, l'unica a passare dalla politica a Ballando con le stelle: tra i concorrenti più attesi della prossima edizione c'è senza dubbio il 'pirotecnico' ex senatore abruzzese Antonio Razzi.

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA