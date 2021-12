Ballando con le Stelle, la finale in diretta Twitter

«Ballando con le stelle», dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli, si avvia alla conclusione . A conquistare la finalissima sono: Arisa - Vito Coppola; Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale; Federico Lauri - Anastasia Kuzmina; Morgan - Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno - Samuel Peron; Valeria Fabrizi - Giordano Filippo. Nella puntata precedente, il duo formato da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è rientrato in gara in fase di ripescaggio.

Special guests il divulgatore scientifico più amato dalla televisione, Alberto Angela, e un grande volto della canzone italiana, Red Canzian, che presenterà il suo musical «Casanova opera pop». Immancabile la presenza dell'amato trio di opinionisti composto dalla nota criminologa Roberta Bruzzone, il conduttore di Vita in Diretta Alberto Matano, e la new entry di questa edizione, Alessandra Mussolini, che manterrà acceso il dibattito in studio. I Vip si esibiscono accompagnati dalla musica della Big Band di Paolo Belli e devono affrontare prove a sorpresa per testare il loro livello di preparazione e i progressi nello stile e nella tecnica dei balli eseguiti.

La diretta Twitter

Grande classe di Valeria Fabrizi, su quel pavimento micidiale con tacchi da leonessa. Piroetta finale con piedino teso, alla faccia dell'essere "prudente": bravissima.#BallandoConLeStelle — Ilaria Ravarino (@IRavarino) December 18, 2021

Arisa e Vito si preparano, lui le aggiusta il vestito, lei saluta gente a caso nel pubblico. Nelle pause pubblicitarie parlano fitti fitti, qua in mezzo sembrano gli unici tranquilli#ballandoconlestelle — Ilaria Ravarino (@IRavarino) December 18, 2021

Ho visto il pubblico maschile di #Ballandoconlestelle rischiare le coronarie sul #wardrobemalfunction di Sabrina Salerno. Così non arriviamo all'una. — Ilaria Ravarino (@IRavarino) December 18, 2021