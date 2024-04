Affari Tuoi, Harley vince 20mila euro: «Sto lottando contro un tumore, ho scoperto il gioco durante la chemioterapia»

Harley Zuriatti è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 22 aprile. La concorrente ha raccontato la sua storia e il legame profondo con il game show di Amadeus. La reazione del pubblico è stata immediata, nonostante lei cercasse do sdrammatizzare e alleggerire la situazione, in molti si sono commossi e hanno apprezzato maggiormente la solarità della ragazza.

Harley lotta contro il tumore all'utero e pochi giorni dopo la registrazione della puntata sarebbe dovuta tornare ad operarsi, quindi ha deciso di dedicare la sua partita a tutti i malati oncologici.

Affari Tuoi, concorrente aiutata dal dottore? La reazione degli utenti a quanto accaduto

La partita di Harley e Andrea

Harley, che deve il suo nome alla passione del papà per le Harley Davidson, è accompagnata dal suo fidanzato Andrea con cui sta da oltre 4 anni.

La coppia è prossima al matrimonio, ma prima ci sono alcuni impegni e sfide che la ragazza è pronta ad affrontare e a vincere.

La sfida dei pacchi di Amadeus ha inizio e dopo le prime battute e offerte rifiutate, Harley inizia a raccontare la sua storia e il motivo del legame con Affari Tuoi: «Siamo giovani e abbiamo avuto un anno devastante. Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l'occasione, salutando tutti i malati oncologici, io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare a andare avanti».

Una lotta con il sorriso, quella di Harley che racconta di come ha scoperto Affari Tuoi: «Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri».

Il finale dolceamaro

La fine della partita ha lasciato il sapore dolce amaro: la coppia si trovava con tre numeri di fronte: il 3, il 4 e il 17. «Sono tre numeri importanti. Mi sono ammalata di tumore il 3 e mia nonna è morta il 4 dello stesso tumore», ha rivelato Harley, decidendo di tenere il pacco numero 4 e di dare via il numero 17 che, purtroppo contiene i 200mila euro. Andrea e Harley riescono a portarsi a casa 20mila euro, ma soprattutto l'affetto e il sostegno del pubblico che ha giocato con loro e ha sostenuto fino alla fine la giovane.

Compleanno e torte

Harley Zuriatti ha da poco festeggiato i suoi 40 anni con una torta divertente e simpatica che ricorda la sua esperienza ad Affari Tuoi che è andata in onda proprio nel giorno del suo compleanno, il 22 aprile.

«Senza utero, senza 200k, ma sempre favolosa», dice la torta alle fragole della dolce Harley che ride e scherza, mentre aggiorna i fan di Affari Tuoi sulle sue condizioni di salute: l'operazione di rimozione dell'utero sembra essere andato nel miglior dei modi e lei sorride felice del traguardo raggiunto.