Euclid, prime immagini dallo spazio «ipnotiche». Tra due mesi gli scatti sull'universo oscuro

Galassie a spirale ed ellittiche, sullo sfondo di stelle e ammassi stellari a perdita d'occhio: sono "ipnotiche", come le hanno definite alcuni ricercatori, le prime immagini di test che mostrano ancora l'universo visibile e che il telescopio dell'Agenzia Spaziale Europea ha scattato per mettere alla prova i suoi strumenti. A riprenderle sono stati gli spettrometri Vis e Nisp, realizzati con un importante contributo dell'Italia, con Asi, Inaf e Infn. Le immagini operative sono attese fra circa 2 mesi.

🥁 They're here... the first test images from the #DarkUniverse 🕵️ detective give us a tantalising glimpse of what is yet to come from a fully calibrated mission later this autumn 🤩



Explore the #ESAEuclid images here 👉 https://t.co/InMugFwnv6 and below 👇 pic.twitter.com/ZocGqwk4ta

— ESA's Euclid mission (@ESA_Euclid) July 31, 2023