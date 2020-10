Amazon, Black Friday in anticipo: ecco le offerte fino al 19 novembre

Prende il via "Black Friday in anticipo", l’evento di Amazon che permette a tutti i clienti di fare shopping online approfittando, già da ora, delle ormai tradizionali offerte del Black Friday. Dal 26 ottobre al 19 novembre tante offerte ogni giorno e opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti, che renderanno più semplice che mai per i clienti anticipare i propri acquisti natalizi.

Le offerte comprendono una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, ma anche marchi più popolari, con offerte vantaggiose e grandi sconti su prodotti di ogni categoria: dai giocattoli alla moda, dall’elettronica agli articoli per la casa e la cucina, ai prodotti per la beauty routine e molto ancora, disponibili su Amazon.

Non c'è bisogno di attendere per assicurarsi grandi occasioni: con “Black Friday in anticipo”, Amazon rende più facile che mai trovare i regali migliori a prezzi bassi, prima delle festività. Inoltre, la maggior parte degli articoli spediti da oggi fino al 31 dicembre 2020, potrà essere restituita fino al 31 gennaio 2021. Le offerte incluse di seguito, e molte altre, sono disponibili in varie date e orari a partire dal 26 ottobre, fino ad esaurimento scorte.

Black Friday in anticipo, ecco le offerte



Con la batteria da 7.000 mAh di Samsung Galaxy M51 puoi guardare un film o videochiamare i tuoi amici senza rinunce e, grazie alla Ricarica Ultra-Rapida da 25 W, sei subito pronto a ripartire. Samsung Galaxy M51, display 6.7"m Super AMOLED Plus, 4 fotocamere, 128GB espandibili è disponibile per pochissime ore a un prezzo super su Amazon.

Il gioco più atteso dell'anno è qui. Fifa 21 per Play Station 4 (con upgrade gratuito a Ps5), ancora per poche ore, è in vendita su Amazon a soli 49,99 euro. Il regalo di Natale perfetto per tutti gli appassionati di calcio e videogame.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me è la macchina da caffè in capsule automatica che, con il suo design moderno, si combinerà perfettamente con il tuo stile. Dimensioni: 16x31x24 cm. Serbatoio rimovibile da 0.8L. Sistema di spegnimento automatico dopo 5 minuti di inutilizzo e sistema Thermoblock. Con il Black Friday in anticipo potrete portarla a casa a un prezzo super conveniente.

E se volete fare un regalo ai vostri bambini, ecco Playmobil - Caserma dei Ghostbusters. Amazon, in vista del Black Friday, offre l'opportunità di acquistare questo fantastico gioco per i più piccoli a un prezzo stracciato.

