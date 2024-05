Viviamo in un universo simulato? La nostra realtà «è una simulazione computerizzata»

Venerdì 3 Maggio 2024, 11:02

Melvin Vopson, scienziato dell'Università di Portsmouth, sostiene di avere prove a favore della teoria che viviamo in un universo simulato. Basandosi sulla sua "Seconda Legge dell'Infodinamica" da lui precedentemente formulata, Vopson sostiene che «l'ipotesi della simulazione è una teoria filosofica, in cui l'intero universo e la nostra realtà oggettiva sono solo costrutti simulati». Nonostante la mancanza di prove, questa idea sta guadagnando terreno negli ambienti scientifici e anche nell’industria dell’intrattenimento. Recenti sviluppi scientifici, come la pubblicazione del principio di equivalenza massa-energia-informazione, sembrano supportare questa possibilità. Nonostante queste affermazioni necessitino di ulteriori investigazioni e di una verifica rigorosa prima di essere accettate dalla comunità scientifica, rappresentano un interessante punto di partenza per ulteriori discussioni e studi sulla possibile realtà digitale del nostro universo. Scoperta vita extraterrestre «imminente» grazie al telescopio James Webb