Maneskin, da X Factor a Sanremo: ecco la band romana

I Maneskin sono un band romana composta da Damiano David, frontman del gruppo, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Il gruppo ha vinto il 71esimo Festival di Sanremo nel 2021 con il brano rock "Zitti e buoni", trionfo seguito dalla pubblicazione dell'album Teatro d'ira Vol.I a distanza di due anni da “Il ballo della vita”, doppio disco di platino.

I Måneskin hanno iniziato a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma e con la loro carica fuori dal comune hanno conquistato il pubblico, spazzando via stereotipi di genere, mescolando influenze e stili in un mix originalissimo e unico, arrivando a collezionare oltre 17 dischi di platino e 6 dischi d’oro. La band ha raggiunto la notorietà nel 2017 in seguito alla partecipazione all'undicesima edizione di X Factor, durante la quale si classificati secondi, pubblicando l'EP Chosen nello stesso anno.

