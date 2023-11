Bobby Solo a BellaMa’ si candida ad aprire il concerto dei Måneskin

Martedì 7 Novembre 2023, 17:57

Nella puntata di oggi di “BellaMa’”, martedì 7 novembre su Rai2, Bobby Solo ha elogiato i Måneskin. Il cantante, rispondendo a una domanda del cast del programma condotto da Pierluigi Diaco (formato da 25 ragazzi della generazione Z e da 25 boomer), ha dichiarato: “Sono molto bravi, fanno il vero rock dal vivo. Adesso la musica molte volte è registrata, fatta in pre-produzione, mentre loro sono completamente dal vivo, come ai miei tempi preistorici Elvis e Little Richard, o come i Deep Purple, Led Zeppelin, The Who. Sono molto felice e onorato che i Måneskin portino nel mondo la musica italiana con il suono del rock”. Alla domanda di Pierluigi Diaco se avesse mai incontrato i Måneskin, Bobby Solo ha risposto: “Spero di conoscerli, non ho mai avuto il piacere di incontrarli, ma mi piacerebbe anche aprire un loro spettacolo”. “BellaMa’” è in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, la puntata integrale di oggi, come sempre, è disponibile su RaiPlay dalle ore 18.