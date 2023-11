Dove Cameron, chi è la nuova (presunta) fidanzata di Damiano dei Maneskin? Età, carriera e le foto insieme

Ormai il suo nome è schizzato nelle ricerche internet, tutti voglio sapere chi è Dove Cameron la ragazza paparazzata mentre si bacia con Damiano dei Maneskin. Loro ancora non hanno confermato la liason ma il gossip li vede già fidanzati. La nuova (presunta) coppia, dopo essere stata vista in Brasile e Stati Uniti, stavolta è stata fotografata a Sydney, sulla spiaggia di Bondi beach. Secondo il settimanale Chi «è nata una nuova storia d'amore». Così dopo la fine della relazione con l'influencer Giorgia Soleri e a seguire il flirt con la modella Martina Taglienti, ora al fianco di Damiano David ci sarebbe lei: Dove Cameron. Ma chi è la giovane 27enne nota per essere protagonista di una serie Disney?