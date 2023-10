Damiano dei Maneskin, il video "bollente" con Anitta (amica di Neymar). E lui commenta: «La mia ragazza per un giorno»

Damiano David diventa attore per un giorno tra baci hot e scene ad alto contenuto erotico. Il frontman della rock band Måneskin è protagonista del nuovo videoclip di Anitta. Il testo di “Mil Veces”, questo il titolo del nuovo singolo della cantante brasiliana, non lascia spazio ad altre interpretazioni se non quelle che esplicitamente i due cantanti mettono in scena in un ampio open space e sotto la doccia.

Pioggia di visualizzazioni



Il videoclip, pubblicato ieri, ha già fatto registrare quasi due milioni e mezzo di visualizzazioni su Youtube e sicuramente la presenza di Damiano David, che dimostra grande naturalezza e feeling con la star sudamericana, ha aiutato a rendere virale il contenuto. I fan del cantante si sono subito precipitati a vederlo, placando la curiosità nata già giorni fa, quando aveva commentato un post Instagram di Anitta scrivendo: “La mia ragazza per un giorno”.

Per quanto travolgente, questa “storia d’amore” è nata e finita sul set, ma coincidenza vuole che sia arrivata dopo il presunto bacio tra Damiano e l’attrice e cantante americana Dove Cameron, in un locale a Los Angeles che ospitava la festa post concerto dei Måneskin. Tuttavia, già lo scorso giugno l’artista era stato paparazzato a scambiarsi effusioni con un’altra ragazza in discoteca.

Le parole di Damiano



L’artista, ospite del podcast “Passa dal BSMT”, ha replicato riguardo questo interesse morboso nei confronti della sua vita personale: «Per me esiste una sfera privata che tale deve rimanere.

Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libero nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita. Per me è una totale mancanza di rispetto e umanità».