Maneskin, New York Times li dichiara «l'ultima rock band» e scatena i figli di 2 leggende del rock

Lunedì 18 Settembre 2023, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 08:48

Negli ultimi anni, i Maneskin hanno indubbiamente suscitato un certo fervore globale, affermandosi come una delle band italiane di maggior successo internazionale. Tale notorietà è stata ulteriormente rafforzata dalla loro trionfale vittoria agli MTV Video Music Awards, un risultato che ha portato il New York Times a definirli come la "ultima rock band". Questa etichetta, però, non è stata accolta con entusiasmo da tutti, in particolare da alcuni figli di leggende della musica rock. La dichiarazione del prestigioso quotidiano statunitense ha infatti scatenato una serie di reazioni e controversie, con alcuni esponenti delle dinastie musicali rock che hanno espresso apertamente il loro dissenso riguardo a questa etichetta assegnata ai Maneskin. Ma come mai si sarà scatenato questo nuovo dibattito?

