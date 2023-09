I Maneskin si sono esibiti al Madison Square Garden di New York, in un concerto sold out per i fan americani. Damiano David ha cantato a sorpresa un grande classico di Amy Winehouse, "Back to Black", emoziondando il pubblico.

