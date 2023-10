Lorenzo Licitra, il cantante che vinse contro i Maneskin: «Quanti haters dopo X-Factor, ora sono tornato a divertirmi»

È ricordato da tutti perché nell'edizione dei Maneskin, fu lui a trionfare a "X Factor", sconfiggendo anche la band che poi ha conquistato il mondo. Lorenzo Licitra è tornato a prendersi la scena, ma non dimentica il suo passato. E a sei anni di distanza dal successo, intervistato da Francesca Fialdini a "Da noi... a ruota libera", ha parlato del suo rapporto con i Maneskin, secondi classificati in quell'edizione (del 2017). «È vero, ci aspettavamo tutti una loro vittoria, anche io stesso poco prima che Alessandro (Cattelan, ndr) annunciasse il vincitore. In realtà poi il pubblico ha preferito me e lì è stato montato un caso, anche giornalistico che mi ha fatto molto male», ha detto Licitra.

L'amicizia con Damiano David dei Maneskin

Damiano David, frontman dei Maneskin, di recente lo ha difeso così: «La polemica sul nostro secondo posto a X Factor? È finita sulle spalle di un'altra persona.

Mi dispiace tantissimo perché lo hanno massacrato senza che avesse nessun tipo di colpa... è una persona di una dolcezza incredibile». «Tra me e Damiano c'è stata e c'è ancora una grandissima amicizia» la replica di Licitra. «L’accanimento degli haters non è stato bello da subire, ma mi è servito per cercare quella giusta energia, mi ha spronato a trovare la mia strada». Ora il cantante siciliano si gode il primo gradino del podio di "Tale e Quale Show": «Ho detto di sì a Carlo Conti. Sono tornato. Avevo bisogno di leggerezza, di cantare e divertirmi col sorriso».