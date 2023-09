Mtv Music Awards, i Maneskin vincono il premio "Best Rock" per "The Loneliest"

I Maneskin trionfano ai Video Music Awards (Vma) dell'emittente musicale Mtv portando a casa il premio 'Best Rock' per il video di 'The Loneliest'.

Tanti i momenti iconici dello show che si è svolto ieri al Prudential Center di Newark, in New Jersey (Stati Uniti) tra look pazzi e il bacio "plateale" inviato da Taylor Swift a Damiano dei Maneskin durante l'esibizione degli italiani sul palco con 'Honey (are u coming?).

Il concorso alla fine ha premiato la band italiana che ha portato a casa il premio "Best Rock" per il video di "The Loneliest' e Taylor Swift che con la sua "Anti Hero" ha vinto il premio Song Of The Year.

Sul palco tante celebrità come Lil Wayne con il suo nuovo singolo "Kat Food" , Olivia Rodrigo con “Vampire”. Ma anche Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, Chris Kickpatrick e JC Chasez che si sono esibiti con la vincitrice.

📹| Taylor Swift lanzandole un beso a Damiano durante la actuación de Honey (Are u coming?) en los #VMA pic.twitter.com/7eRytqhjVh — Måneskin Spain (@ManeskinSP) September 13, 2023

Il video di The Loneliest: la confessione di Damiano

Damiano aveva confessato di “aver temuto la morte” sul set “The Loneliest”, perché alcune scene sono girate sott'acqua. A spaventare il cantante era stata soprattutto la prima scena che mostra Damiano David "annegato", immobile sott'acqua: "Per farmi scendere sott'acqua avevo dei pesi" ha raccontato il cantante "all'inizio hanno esagerato con questi pesi e temevo che sarei morto sul serio".