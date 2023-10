Giorgia Soleri: «Mai pentita dell'amore con Damiano, ho provato rabbia ma rifarei tutto»

Giorgia Soleri si è aperta con i suoi fan toccando ancora l'argomento "relazione con Damiano", il frontman dei Maneskin. L'attivista ha spiegato, infatti, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, che non si è mai pentita della sua relazione e delle scelte che questa ha comportato nel tempo, compresa quella di vivere a Roma, città in cui oggi ha deciso di rimanere. «A Roma per amore, oggi perché...», scopriamo insieme cosa ha confessato l'attivista ai suoi fan.



La storia con Damiano

«Ti sei mai pentita di qualcosa che hai fatto per amore?», questa una delle domande che le hanno posto i fan sui social. Giorgia Soleri, infatti, è solita scambiare "conversazioni" con i suoi fan, soprattutto quando si parla di salute fisica e mentale. Ma questa volta, a punzecchiarla su Damiano dei Maneskin, sono stati proprio i suoi utenti più appassionati che della loro separazione, in qualche modo, non se ne sono mai fatti una ragione.



«Avevo paura - ha risposto Giordia Soleri - di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore. Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Ma posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande. Se l'ho fatto in quel momento aveva un senso».

Giorgia Soleri e Roma

Sulla sua scelta di vivere a Roma, invece, Giorgia Soleri ha specificato: «Mi sono trasferita per amore, sono rimasta perché qui ho la mia chosen family.

Vivrei anche in altre città come Milano e Napoli, in cui ho già vissuto. All'estero? Amsterdam o Barcellona».