Maneskin, Thomas Raggi con la fidanzata Lavinia a Venezia, chi è la 24enne che gli ha rubato il cuore

Thomas Raggi non è solo rock and roll. Senza la sua amata chitarra e lontano per qualche giorno dal resto della band, il chittarista dei Maneskin si è dedicato alla sua fidanzata. Una scelta decisamente romantica quella di Thomas che che ha deciso di trascorrere qualche giorno a Venezia con la sua Lavinia Albrizio. Una storia che dura da quasi due anni ormai. La 24enne bolognese sembra aver fatto breccia nel cuore di Thomas che appena torna a casa, a Roma, corre subito da lei.

Le foto a Venezia

E la paparazzata di Chi mostra Thomas Raggi in una versione diversa da quella che ci ha abituato ad apprezzare sul palco non solo dell'Ariston.

Il rocker, che non abbondona i suoi pantaloni in pelle nera) è un tenerone, un ragazzo dolce, innamorato della sua Lavinia. La prende per mano, se l'abbraccia e nei luoghi più romantici della città lagunare la bacia con grande trasporto. Una gita programmata da tempo dalla coppia che riescono a vedersi solo quando Thomas non è in giro per il Mondo.Venezia è stata l'occasione di stare nuovamente insieme, un po' di intimità prima di ripartire per l'Australia per la parte finale del Rush! World Tour. Chissà ora quale sarà la loro prossima tappa.