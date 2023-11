Dolly Parton, duetto a sorpresa con i Maneskin per "Jolene"

Lunedì 20 Novembre 2023, 09:50

Dopo l'album "Rockstar", Dolly Parton ha sorpreso i fan rilasciando due nuovi brani registrati durante le session dell'album. Tra questi c'è una la rivisitazione del successo di Eddie Money del 1977, "Two Tickets to Paradise", e la reinterpretazione del suo classico del 1973, "Jolene", dove è stata accompagnata dai Maneskin.