Inter, la squadra nerazzurra di Milano

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una delle due società calcistiche della città di Milano. La società nerazzurra è stata fondata nel 1908 da un gruppo di soci dissidenti del Milan. Fin dalla fondazione, indossa una divisa a strisce verticali nere e azzurre. Nel suo palmarès annovera 30 titoli nazionali: 18 scudetti, 7 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. A livello internazionale vanta invece 3 Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club FIFA. La rivalità più sentita dai tifosi interisti è quella con il Milan, contro cui gioca il derby di Milano.

