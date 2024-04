Inter campione d'Italia: in piazza del Popolo parte la festa dei tifosi

Grazie alla vittoria di ieri sera nel derby contro il Milan, l'Inter ha rimesso le mani sullo Scudetto a tre anni di distanza dall'ultimo successo. Il 2-1 ottenuto contro i rossoneri, infatti, ha consegnato ai nerazzurri la certezza matematica della vittoria del suo 20° campionato, conquistato con 5 giornate d'anticipo.

Poco dopo il fischio finale dell'arbitro, anche le strade di Latina sono state invase dai tifosi in festa, ebbri di gioia per l'incredibile cavalcata della loro squadra. Tantissimi ragazzi, ma anche molti bambini accompagnati dai loro papà, si sono ritrovati in piazza del Popolo, nel cuore del capoluogo, sventolando insieme bandiere nerazzurre e intonando i classici cori della curva ma anche diversi per i giocatori, protagonisti del successo del club milanese.