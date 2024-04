Chiara Frattesi, chi è la sorella del centrocampista dell'Inter: età, lavoro e le foto con McKennie

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell'Inter, per il presunto flirt con il calciatore della Juventus Weston McKennie. Chiara è stata vista all'Allianz Stadium, in occasione di Juventus-Fiorentina. Poi il video dei cani che ha infiammato ancora di più il gossip. I segnali sempre più evidenti hanno trovato conferma tramite un post social del centrocampista bianconero.

In serata infatti McKennie ha postato sul suo Instagram una story che mostra la Torre Eiffel, versione Lego. “Finalmente finita” e una stella - ha scritto a corredo. Poco dopo Chiara Frattesi ha postato la stessa foto ma da angolazione diversa. Se pur i due non siano ancora usciti allo scoperto con una foto di coppia, hanno lanciato indizi inequivocabili sulla loro storia. Intanto la stessa Chiara in occasione dello scudetto dell'Inter, ha commentato la vittoria del fratello Davide: «Non l'ho ancora sentito. Sono molto orgogliosa di lui, così come tutta la mia famiglia.

Ancora non gli ho scritto nulla ma sono davvero felice per lui perché si impegna molto in quello che fa. Quando in estate è stato acquistato dall'Inter era veramente entusiasta».

Chi è Chiara Frattesi: età, lavoro

Nella notte Chiara Frattesi ha partecipato alla festa scudetto dell'Inter all'hotel Sheraton, per festeggiare insieme al fratello Davide. Nata e cresciuta a Roma, Chiara ha 22 anni (classe 2002). Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e ad oggi fa la modella nel settore del beauty. Su Instagram ha 128mila follower, una fanbase destinata ad aumentare anche grazie alla carriera calcistica del fratello. Ha dichiarato di voler diventare una giornalista affermata. Con il trasferimento del fratello Davide all'Inter, anche lei ha iniziato a frequentare di più Milano, capitale della moda.

Anche la presunta storia con Weston McKennie potrebbe ulteriormente accrescere la sua fama sui social e non solo. I due non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto ma potrebbero farlo presto. Insomma il calcio sembra orbitare sempre di più attorno alla modella romana che intanto si gode il primo scudetto del fratello.