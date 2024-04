Serie A, stasera il derby di Milano: l'Inter sogna lo scudetto

La 33esima giornata di Serie A si chiude con il botto. Alle 18.30 all'Olimpico la Roma sfida il Bologna in un match che profuma di Europa, con i felsinei quarti in classifica avanti di quattro punti rispetto ai giallorossi. Alle 20.45 il derby della Madonnina che vale una stagione. A San Siro il Milan ospita l'Inter con l'intento di rovinare i piani dei nerazzurri. Vicendo, infatti, la squadra di Inzaghi si cucirebbe già sul petto lo scudetto della seconda stella. La festa sarebbe in ogni caso rimandata a domani, con il classico giro trionfale per le vie di Milano con il bus scoperto. (LaPresse)