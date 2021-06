Gli europei 2021 di calcio, ufficialmente UEFA Euro 2020, sono la 16ª edizione del massimo torneo di calcio per squadre nazionali maggiori maschili continentale organizzato dalla UEFA. In occasione del 60º anniversario dalla nascita del torneo, la fase finale non avrà luogo in una singola nazione o due, ma in 11 distinte città europee. Sarà il primo europeo a sedi miste e nessuna è stata qualificata come squadra ospitante. Inoltre cambia in parte il sistema di qualificazione, che combina i classici gironi (20 posti) e la UEFA Nations League (4 posti).

Originariamente previsto dal 12 giugno al 12 luglio 2020, il 17 marzo 2020 è stato ufficialmente rinviato di 12 mesi dalla UEFA, in modo da poter completare le coppe europee e i campionati nazionali della stagione 2019-2020, sospesi per la pandemia di COVID-19 in Europa. È stato deciso dall'UEFA che rimanga inalterata la denominazione del torneo, che contiene il riferimento all'anno 2020.