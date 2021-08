Sabato 21 Agosto 2021, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 11:31

Torneranno i grandi eventi, in parte sono già tornati. Basti pensare alla Uefa e alle Olimpiadi. Gli Europei 2021 di calcio, combinati a un pubblico vaccinato, hanno dimostrato che si può tornare alla normalità. Lo dice anche uno studio del Public Health England che ha analizzato il rapporto fra eventi sportivi e contagi.

La finale Italia-Inghilterra a Wembley ha rappresentato un evento calamita delle infezioni, un evento "super spreader". Ma è stata anche un evento unico.

3.404 persone che si trovavano a quella partita hanno sviluppato il Covid nei giorni successivi.

La differenza con Wimbledon (torneo di tennis) che ha registrato contagi molto più bassi: perché

Quasi 2.300 persone probabilmente infettate dal Covid-19 hanno seguito la finale degli Europei allo stadio di Wembley lo scorso 11 luglio. La finale dei campionati di calcio Uefa tra Italia e Inghilterra è stata un evento super-diffusore di coronavirus. Lo scrive il Times citando i dati elaborati dal Public Health England secondo il quale 3.404 tifosi che hanno assistito alla finale sono risultati positivi nei giorni successivi e potrebbero aver contratto il virus allo stadio.

Evento unico - La partita, circa 67. 000 spettatori, è stata la prima finale dell'Inghilterra in un torneo internazionale di calcio da quando il paese ha ospitato e vinto la Coppa del Mondo del 1966. Quindi è stato anche un evento straordinario, che non capita spesso.

Secondo le autorità sanitarie britanniche, infatti la finale di Wembley è stata una partita che «accade una volta in una generazione» e non può essere usata come termine di paragone per altri eventi di massa, che a loro parere possono tenersi in sicurezza senza una significativa diffusione del Covid. «Era la prima volta che una squadra inglese partecipava a una finale internazionale di calcio da 55 anni. Questo non verrà replicato per tutte le partite che si svolgeranno durante l'inverno», hanno dichiarato.

L'analisi ha anche evidenziato che al torneo di Wimbledon (tennis) a giugno il rapporto tra persone già contagiate e nuovi positivi è stato molto più basso della finale di Wembley.

E l'intero campionato Uefa quanto ha agevolato le infezioni? Il sistema sanitario inglese è arrivato a contare più di 9.000 contagi: tante sono le persone risultate positive al Covid e collegate alle partite di calcio di Euro 2020. Il governo inglese oltre ad allestire e a finanziare a tempo record un consorzio che si è occupato esclusivamente di sequenziamento del virus per individuare le varianti ha anche messo in piedi un osservatorio sugli eventi di massa per analizzarne l'impatto epidemiologico.

We have published weekly cases numbers for all #COVID19 #variants in the UKhttps://t.co/AFvy8vB5c9 Technical Briefing 21 is also available for a deep dive into the datahttps://t.co/vs9O9h3cnL We're continuing to encourage everyone to come forward for both doses of vaccine pic.twitter.com/HmrB3XguwW — Public Health England (@PHE_uk) August 20, 2021

Risultato: il torneo ha generato «un rischio significativo per la salute pubblica». È anche vero però che quando è cominciato il torneo la campagna vaccinale era partita in Europa e da oltre sette mesi nel Regno Unito. La Gran Bretagna ha cominciato a vaccinare otto mesi fa: la prima dose di vaccino Pfizer è stata iniettata l'8 dicembre 2020 (il Case Fatality Rate diminuisce dopo quella data: grafico qui sotto. Il Case fatality rate è il tasso di fatalità ed è il rapporto tra i decessi confermati e i casi confermati. Non è l'unica misura del rischio di mortalità di una malattia).

L'analisi pubblicata venerdì ha scoperto che più dell'85% di tutte le infezioni collegate ai 49 giorni di vari eventi sportivi, musicali e di intrattenimento all'aperto provenivano dalle otto partite di Euro coinvolte, e principalmente dalla semifinale e dalla finale (dal 13 giugno all'11 luglio). Quindi c'è stato un legame diretto: le partite si sono dimostrare un acceleratore dei contagi. Ma non tale da far sballare e impennare l'indice dei contagi.

I numeri

Lo studio, condotto congiuntamente dal dipartimento di cultura e Public Health England, ha trovato che 9.402 test positivi sono emersi da tifosi che hanno seguito le partite Uefa, con 3.036 persone (quindi un terzo) che hanno riportato i sintomi due giorni dopo il match, indicando che probabilmente sono stati infetti al momento della partita.

Il numero di casi era in gran parte simile o inferiore ai tassi di infezione generale in quel periodo, il che significa che gli eventi di massa possono avere luogo in modo sicuro. Ma l'analisi condotta Jenifer Smith, il vice direttore del Public Health England, dice che mentre gli Euro non sono un evento frequente e ciclico, è importante imparare lezioni dalla scala di infezione che hanno portato. «Il torneo Euro 2020 e il progresso dell'Inghilterra alla finale dell'Euro hanno generato un rischio significativo per la salute pubblica in tutto il Regno Unito anche quando l'Inghilterra ha giocato all'estero», dice il rapporto.

Dr Jenifer Smith, deputy medical director of Public Health England, said: "Euro 2020 was a unique occasion and it is unlikely we would see a similar impact on COVID-19 cases from future events." — Sarah Hurst (@Life_Disrupted) August 21, 2021

«Questo rischio non derivava solo dagli individui che partecipavano all'evento stesso, ma includeva le attività intraprese durante il viaggio e le attività sociali associate».

A Wimbledon invece, dove i campi da gioco avevano fino al 100% di capacità, ma il pubblico di circa 300.000 spettatori ha generato solo 881 casi, lo studio nota: «I team di ricerca presenti a ciascuno di questi eventi hanno riportato forti differenze nel comportamento della folla e degli spettatori».

A parte la questione delle folle intorno ai bar, lo studio dice che gli spettatori di Euro 2020 sono via via diventati più indisciplinati su cose come le mascherine, mentre la finale Inghilterra-Italia è stata caratterizzata da disordini di massa, compresa l'intrusione di tifosi senza biglietto.

La differenza con Wimbledon - C'è stata forte disparità nelle infezioni conteggiate tra gli spettatori di Wimbledon e tra quelle rilevate nel pubblico degli Europei. Al punto che gli scienziati del governo inglese hanno proposto che i tifosi di calcio si portino le bevande ai loro posti invece che affollare i bar, come accade ai campionati di tennis, proprio per evitare folle dense che si riuniscono intorno ai banconi.

«Euro 2020 è stata un'occasione unica ed è improbabile che vedremmo un impatto simile sui casi di Covid-19 da eventi futuri», ha detto Smith. «Tuttavia, i dati mostrano quanto facilmente il virus può diffondersi quando c'è un contatto ravvicinato, e questo dovrebbe essere un avvertimento per tutti noi mentre cerchiamo di tornare a una cauta normalità ancora una volta».

Oliver Dowden, il segretario alla cultura, ha detto: «Abbiamo dimostrato che possiamo reintrodurre eventi sportivi e culturali di massa in modo sicuro, ma è importante che le persone rimangano caute quando si mescolano in ambienti molto affollati». Oltre agli Euro e a Wimbledon, sono state analizzate una serie di partite internazionali di cricket, le corse del Royal Ascot, il torneo di golf Open nel Kent, il Goodwood Festival of Speed e il festival musicale Download. Download ha avuto solo 81 casi identificati tra le 10.000 persone che hanno partecipato per tre giorni. Mentre le misure di mitigazione variavano tra gli eventi, i partecipanti a tutti gli eventi dovevano essere in possesso del Green pass: dovevano dimostrare di essere completamente vaccinati, di avere gli anticorpi Covid o di essere risultati negativi al virus nelle 48 ore precedenti.