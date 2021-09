Mercoledì 8 Settembre 2021, 22:42

Italia-Lituania, le pagelle

DONNARUMMA 6

Con le mani deve fare poco, usa i piedi per sbrigare un paio di formalità. Poi, Mancini lo risparmia.

DI LORENZO 7

Si dedica alla fase offensiva. Da lui nasce il terzo gol azzurro e mette la firma sulla cinquina: un cross, un pallonetto? Tutti sorpresi, anche lui.

ACERBI 6,5

Fa il regista arretrato e “chiacchierone”. Deve sostituire i leader e fa il leader. Gli riesce bene.

BASTONI 6,5

Pulito in ogni intervento. Bel piede anche nella fase di appoggio.

BIRAGHI 6

Fa l’ala, ma sbatte solo un tempo.

PESSINA 6,5

Ha qualità da vendere e personalità. In partite come queste, la sua differenza è scontata. Senso della posizione e dinamismo. Intelligente.

JORGINHO 6

Mancini ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma c’era da fare uno sforzo e “Giorgio” s’è prestato. Era tanta la voglia di soccombere quel penalty fallito in Svizzera.

CRISTANTE 7

Invita all’errore Novikovas e da lì nasce il gol di Kean. Il simbolo dell’affidabilità. Giocatore sottovalutato, ma su questo ci sta costruendo le sue fortune: ogni allenatore lo vuole sempre con sé.

BERNARDESCHI 7

Ha la “dieci” dei grandi, di grande c’è anche il passaggio di prima intenzione per il bis di Keane. Si diverte, colorando giocate qua e là.

RASPADORI 7,5

Per lui la deviazione decisiva di Utkus è un inutile dettaglio: il gol se lo prende e lo porta a casa, che poi è lì a Reggio Emilia. Poi ne segna uno vero, poco dopo. Uno, uno e mezzo, due? Comunque una notte che non dimenticherà: prima da titolare con gol. Finisce da esterno.

KEAN 8

Ruba una palla vagante in area e timbra sul primo palo. Poi il raddoppio al volo. Non male. Fa l’esterno goleador e a Mancini piace, che spesso gli fa sentire i muscoli. Si mette in lista come punta del futuro, da valutare quando gli impegni e le difese che affronterà saranno più credibili. Dipenderà sempre dalla testa.

CALABRIA 6

Un tempo al posto di Biraghi. A suo agio anche a sinistra.

SIRIGU 6

Mancio gli regala un pezzetto di gloria. Giusto.

SCAMACCA 6

Una mezz’ora per sentire l’odore della prima maglia azzurra. E da bravo bomberino, cerca il gol.

CASTROVILLI 6,5

Sempre poco impiegato, stavolta si prende una piccola vetrina.

BERARDI NG

Nel finale va a completare il tridente del Sassuolo con Raspadori e Scamacca.

MANCINI 7,5

Vince e timbra il suo risultato utile consecutivo numero 37, che significa record. L’Italia è unica. Il cammino verso il Qatar riprende la giusta direzione grazie a questa vittoria, la prima dopo l’Europeo. Grazie ai suoi giovani. L’Italia segna tanto contro la Lituania: sarebbe stato meglio spalmare...

PAWSON 6

Partita senza patemi, direzione in surplace.