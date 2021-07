Un murales per Leonardo Bonucci: Viterbo omaggia il suo campione europeo

Lunedì 26 Luglio 2021, 19:47

Ancora non si è spento l'eco per il successo dell'Italia ai recenti Campionati europei di calcio. Anzi, i festeggiamenti e gli attestati di stima continuano.

Il viterbese Leonardo Bonucci è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata azzurra: gol in finale e due rigori pesantissimi realizzati contro Spagna e Inghilterra. E allora ecco che la sua città vuole immortalare il momento, attraverso un murales che sta prendendo vita sulla strada Tangenziale Ovest, di fronte al centro commerciale Ipercoop.

Il disegno, ancora non terminato, raffigura il calciatore viterbese mentre esulta nell'immagine della finale che ha fatto il giro del mondo. Un modo per omaggiare il campione, con gli automobilisti viterbesi e non che potranno gustarsi l'esultanza di Bonucci a ogni passaggio.