Elezioni Quirinale 2022, si comincia il 24 gennaio con la prima votazione. Dall'addio di Mattarella, che non vuole il bis, alle ipotesi Draghi e Berlusconi: cosa c'è da sapere in vista della scelta del nuovo capo dello Stato.

Come funziona l'elezione del Presidente della Repubblica

Il prossimo Presidente della Repubblica sarà scelto da 1.009 elettori: 630 deputati, 321 senatori (inclusi i senatori a vita) e 58 delegati regionali. Per eleggere il capo dello Stato è necessaria una maggioranza qualificata: due terzi degli aventi diritto al voto nei primi tre scrutinii (673 su 1009), la maggioranza assoluta dal quarto in poi (505). Ciò vuol dire che il presidente non si elegge con la maggioranza dei presenti, ma di quelli che hanno diritto di votarlo.