Giorgia Meloni: «Fuori dai giochi perché non ho votato Mattarella? Io non mi adeguo, decidono gli italiani»

Non si placa l'ira di Giorgia Meloni dopo l'esito dell'elezione per il Presidente della Repubblica che ha visto la rielezione di Sergio Mattarella: «Abbiamo gente che non può più andare a fare la spesa, perché il governo ti dice cosa puoi comprare e cosa no - ha detto la leader di Fdi nella registrazione di 'Quarta repubblica' in onda stasera su Rete 4 -. Io non mi adeguo, decidono gli italiani chi incide o no, prima o poi la democrazia arriva, non la decidono i giornali». Con queste parole replica, poi, a chi le dice che essendo rimasta da sola a non votare Mattarella rischia di restare fuori dai giochi, di non incidere. «Io no mi adeguo - sbotta Meloni - vedremo cosa succederà».

Meloni: «Quello che ha fatto Salvini è folle»

«Secondo me, quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui - ha poi detto Giorgia Meloni -. Una cosa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare. Con lui non ci siamo più sentiti».

«Centrodestra insieme a prossimo voto? Vedremo»

«Vedremo, io oggi ho una difficoltà oggettiva», ha detto la leader di Fratelli d'Italia rispondendo alla domanda se il suo partito si presenterà insieme al resto del centrodestra nei collegi uninominali alle prossime elezioni. «Io chiedo chiarezza - ha detto Giorgia Meloni -: se si sta con il centrodestra, bisogna fare il centrodestra e non ogni volta scegliere il centrosinistra o alleanze di governo».

« Proporzionale per turlupinare gli italiani »

«La gente sappia che chi vota per una legge proporzionale non sta scegliendo una legge elettorale, ma sta cercando il modo per turlupinare i cittadini, per prendere voti e promettere di fare cose che non farà, per insultare gente con la quale si alleerà il giorno dopo - ha aggiunto Giorgia Meloni -. Se si arriverà la legge proporzionale, FdI proporrà che all'atto del deposito delle liste, si depositi anche una dichiarazione nella quale si dice con quali partiti si è disposti ad allearsi per un'eventuale maggioranza di governo. Sa quanti ne ho visti che si apparecchiavamo la legge elettorale e poi sono andati a casa».