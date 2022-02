Grillo sul caos M5S: «Sentenze si rispettano, mi confronterò con Conte»

Le parole Beppe Grillo erano forse le più attese, mentre la sua creatura vive il momento più complicato. Dopo la sentenza del Tribunale di Napoli che ha sospeso Giuseppe Conte dal ruolo di leader, il co-fondatore del Movimento 5 Stelle è intervenuto commentando su Facebook: «In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire», dice Grillo. E mentre Conte ha spiegato che «sono solo carte bollate», Grillo si è espresso diversamente: «Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata».

APPROFONDIMENTI IL CASO Il giudice: l'ex premier non è capo del Movimento IL RETROSCENA E il Pd si ritrova senza sponda: un errore puntare solo su di lui IL FOCUS Gli scenari PERSONE Foto POLITICA M5s, Di Maio lascia il Comitato di garanzia L'INCONTRO Conte va da Draghi ROMA Di Maio vede Virginia Raggi e poi pranza con Elisabetta Belloni IL CASO Duello fra Conte e Di Maio, venti di scissione M5S