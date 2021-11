Uno dei programmi cult di Rai 1 dal 2005 è Ballando con le Stelle. Lo show condotto da Milly Calucci con la partecipazione di Paolo Belli è l'adattamento italiano del talent show Dancing with the stars, format britannico della BBC.

Il programma che tiene incollati alla tv milioni di telespettatori il sabato sera è un talent show con protagonisti un gruppo di vip provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi. Sfide agguerrite giudicate a suon di voti da una giuria di cinque esperti ha il compito di valutare le prove di ballo sostenute dalle coppie concorrenti, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello artistico. Costumi, presenza scenica e mimica facciale dei ballerini, ogni elemento è messo al vaglio dai giudici e dai telespettatori che votano attraverso i social. Oltre alle esibizioni in coppia, in diverse puntate sono presenti prove speciali riguardanti tipi di ballo particolare, talvolta eseguite singolarmente dai vip in gara. La voce fuori campo del programma è quella di Foxy John, che ha il compito di declamare i voti assegnati dai giurati a ciascuna coppia.

Ogni puntata inoltre sono presenti due guest star che omaggiano i telespettatori e lo studio di una speciale performance.