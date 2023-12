Rocco Siffredi in lacrime a Ballando con le Stelle: «Avete dato una possibilità alla nostra famiglia di tornare a vivere»

Rocco Siffredi commosso all’esibizione del figlio Lorenzo Tano nella finale di Ballando con le Stelle. Ma cosa è successo? A sciogliere i dubbi è la domanda di Selvaggia Lucarelli: «Cosa ti ha commosso Rocco? E’ una versione inedita di te».

La commozione

Alla richiesta Rocco inizialmente non risponde, con gli occhi lucidi si stringe alla conduttrice e singhiozza. Poi si calma e replica: «Voglio ringraziare tutti voi, avete dato una possibilità alla nostra famiglia di tornare a vivere. Io mi sento un pelino responsabile per il mio lavoro. Spero che il loro amore nasca e gli faccia dimenticare il primo amore di Lorenzo. Ci sono voluti anni per capire che i genitori di lei non volevano che stessero insieme per via del mio status e del mio lavoro». «Come madre ti posso capire, ti sono vicina». Lo sostiene Milly Carlucci.

Poi ad intervenire è Zazzaroni: «Abbiamo visto tante cose, ma questa è la cosa più spiazzante e più vera». «Lui è così come lo vedete, per me è stata un’emozione pazzesca, per questi due mesi è stato bellissimo vederlo qui.

Devo ringraziare Lucrezia, loro sono autentici». Così conclude Rocco mentre abbraccia la ballerina Lucrezia Lando. «Mi batte il cuore»- ha dichiarato Alberto Matano prendendo la parola- «Quello che ha detto Siffredi è fondamentale per sconfiggere il pregiudizio. La loro è una famiglia normale dove regna l’amore, grazie Rocco».

Ma la commozione non termina qui, finiti gli interventi della giuria che hanno visto commuoversi anche di Mariotto, la tribuna del popolo Erra si rivolge a Tano: «Spero che un giorno mia figlia possa trovare un ragazzo come te, è straordinaria la purezza e il candore del tuo amore nei confronti di Lucrezia». Lorenzo, si asciuga le lacrime e stringe a sè la ballerina.