Ballando con le Stelle, Di Cosmo scherza con Mammucari: «Non gli conviene mettersi contro di me, sono letale»

«Non gli conviene mettersi contro di me, sono letale» questa la minaccia del marito di Rosanna Lambertucci, Mario Di Cosmo, a Teo Mammucari nella finale di Ballando con le Stelle. La tanto ironizzata “storia” tra Mammucari e la Lambertucci ha veramente avuto ripercussioni nella vita reale di Rosanna? Cosa sta succedendo nell’ultimo episodio della diciottesima stagione?

Le parole

Le parole di Di Cosmo, in realtà sono state precedute da una dichiarazione consapevole della solidità della loro relazione: «Teo è molto simpatico, non sono per nulla preoccupato dalla presenza di Teo».

Ma la diatriba prosegue dopo l’esibizione di Rosanna Lambertucci in trasmissione, quado Milly Carlucci chiama in causa il marito: «Attento Teo che suo marito ha due cinture nere di judo» l’affermazione della conduttrice mentre chiede l’opinione di Mammucari all’esibizione di Rosanna.

Poi l’intervento di Canino sposta l’attenzione su un altro tema, un po’ più tetro: «La canzone di Blanco finchè non mi seppelliscono è geniale». Segue la replica della Lambertucci all’ironia sulla sua età degli episodi precedenti: «Ce l’hanno messa tutta. Mi avevano dato per morta. Teo prima ha preso la misura, poi ha detto “la cremiamo”. Mammucari ha ripetuto tante volte che ho 78 anni, per una donna è uno shock o riesco ad essere ironica o sennò mi sparo». Ed è qui che si inserisce la frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Teo Mammucari: «E’ una bella lezione a Teo Mammucari, sull’autoironia lo batti di qualche punto. Ci vorrebbe una sfida a due tra Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci». Teo risponde sulla stessa linea d’onda: «Potrebbe succedere anche stasera, spero che accada perché tanto anche se ballo malissimo la Lambertucci non ce la fa a fare il prossimo ballo perché sviene».