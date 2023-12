Wanda Nara, dai matrimoni alla scoperta della malattia: chi è la showgirl ospite oggi a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Jerry Calà ad Anna Oxa, passando per Pio e Amedeo e Massimiliano Gallo, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche Wanda Nara. La concorrente della 18esima edizione di «Ballando con le stelle» sarà infatti protagonista di una lunga chiacchierata con la conduttrice, per parlare non solo della sua esperienza nel programma di Milly Carlucci, ma anche della sua malattia e della sua vita privata.

Domenica In, da Pio e Amedeo a Jerry Calà, passando per Wanda Nara e Anna Oxa: tutti gli ospiti di oggi