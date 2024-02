Carlotta Mantovan, dopo Frizzi ritrova L'amore? Chi è l'uomo francese paparazzato con lei a Maccarese

Le foto in esclusiva di Diva e Donna mostrano una Carlotta Mantovan sorridente, nuovamente felice mentre passeggia sulla spiaggia di Maccarese con la figlia Stella. Ma non è da sola. Non lo è da un po' a quanto pare. Accanto a lei, un uomo che ultimamente compare sempre più spesso al suo fianco. Di lui si sa poco. Molto poco: solo che è di nazionalità francese. Ma dagli atteggiamenti sembra uno ormai di casa...

"Un misterioso cavaliere francese - sottolinea il settimanale di Cairo Editore - con cui Carlotta sorride serena e anche Stella sembra sentirsi a suo agio". «In questi anni ho messo tutte le mie energie su Stella, in lei vedo tante cose di Fabrizio, che era forte e positivo», ha raccontato Carlotta in una recente intervista.

Ma ora è arrivato il momento di prendersi cura anche di lei, del suo cuore.

Una nuova vita cominciata con il suo ritorno in televisione, come concorrente nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Una volta tolte le scarpette da ballo, "Carlotta è ritornata alla riservatezza che l’ha contraddistinta da quando, nel marzo del 2018, Fabrizio è stato portato via da un’emorragia cerebrale a pochi mesi da un precedente grave malore durante una trasmissione in tv", ricorda ancora Diva e Donna.