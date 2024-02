Robin Windsor, morta la star della versione inglese di "Ballando con le stelle": il ballerino aveva 44 anni

È morto a 44 anni Robin "Bobby" Windsor, ballerino professionista e star di "Strictly Come Dancing", la versione inglese di "Ballando con le stelle". A dare la notizia, la compagnia di danza da lui fondata, "Burn the Floor", che in un post su Facebook ha affermato che il ballerino è «tragicamente scomparso».

Milly Carlucci conduttrice a Sanremo 2025? Paolo Belli: «È la donna giusta al momento giusto»

La scomparsa

Aveva 44 anni Robin "Bobby" Windsor, il ballerino professionista e protagonista di "Strictly Come Dancing" scomparso tragicamente la scorsa notte.

Una morte improvvisa, comunicata con un post su Instagram dalla sua compagnia di danza, chiamata "Burn The Floor". «La famiglia Burn the Floor ha perso uno dei suoi membri fondatori, Robin “Bobby” Windsor, tragicamente scomparso. Un lavoratore della BTF, ha ballato con noi per vent'anni, tra Broadway, il West End e in tutte le nostre folli avventure in giro per il mondo. La sua splendida immagine insieme a Jessica Raffa ha definito la nostra azienda, colorata, estrema e sensuale. Il suo talento, attitudine, energia e personalità hanno contribuito a creare la reputazione sul palco di Burn the Floor. Lascia un vuoto nei nostri cuori che non sarà mai colmato, ma i nostri meravigliosi ricordi rimarranno per sempre».

Chi era

Nato a Suffolk, in Inghilterra, Robin "Bobby" Windsor aveva iniziato a ballare da piccolissimo, a soli tre anni. Diventato famoso per la sua partecipazione a "Strictly Come Dancing", versione inglese di "Ballando con le stelle", Bobby era diventato la star del programma, a cui aveva partecipato dal 2010 al 2015. Nel corso della sua carriera ha collaborato con la modella Patsy Kensit, la leggenda di "EastEnders" Anita Dobson, Loose Woman Lisa Riley e la star di "Dragon's Den" Deborah Meaden. Nel 2015 si è esibito anche con la conduttrice di "This Morning" Alison Hammond nello speciale di Natale.

I messaggi di cordoglio

Moltissimi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi, che hanno commentato sui social la tragica notizia. Il fondatore di "Burn the Floor" e amico di Robin, Harley Medcalf, ha dichiarato: «Abbiamo perso un bellissimo amico, Robin Windsor, Bobby, uno dei membri fondatori della famiglia Burn the Floor. Robin è morto in Inghilterra. Un ballerino generoso, di grande talento, pieno di energia, vita e amore». Oltre a lui, anche la collega ballerina Giselle Rojas Peacock ha lasciato un toccante messaggio: «Sono rimasta scioccata nello scoprire oggi che abbiamo perso un altro ballerino e amico, Robin Windsor. Questo colpisce nel segno perché abbiamo trascorso così tanti anni ballando, esibendoci e facendo tournée insieme in tutto il mondo in "Burn the Floor. Era uno dei membri originali e testimonial dei Burn. Bobby era così amato da tutti, l'essere umano più dolce. Hai illuminato il palco con una tale energia ed è sempre stato un piacere ballare con te».