Internazionali tennis, Sinner in campo a caccia dei quarti

Al Centrale in scena Jannik Sinner. L'azzurro è a caccia del pass dei quarti di finale. Il n°8 del mondo sta affrontando l'argentino Francisco Cerundolo. Sinner sfida un avversario con caratteristiche diverse da quelli affrontati in precedenza, come il sudamericano (24 del seeding), che ha battuto due volte su tre in carriera. L'unica sconfitta deriva da un ritiro dopo cinque game. Sinner si è imposto lo scorso settembre in Coppa Davis e nel torneo di Vienna, sempre sul veloce. I due non si sono mai affrontati sulla terra. In caso di vittoria Jannik andrebbe poi verso un quarto eventuale con Casper Ruud e una potenziale semifinale contro Djokovic. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.