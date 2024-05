Djokovic-Tabilo: orario e dove vedere in tv e streaming il 3° turno degli Internazionali di Roma

Negli ultimi giorni al Foro Italico Novak Djokovic è stato al centro dei riflettori, e non solo per le vittorie in campo ma anche per l'episodio che lo ha coinvolto ieri, quando durante gli autogrofi ai tifosi, ha ricevuto accidentalmente una bottiglietta in testa. Il video ha fatto il giro dei social, così come anche la reazione del serbo che è tornato negli spogliatoi molto dolorante. Oggi è tornato al Foro con un casco, in maniera piuttosto spiritosa, fermandosi con i fan per autografi e fotografie.

Adesso per il n°1 del ranking però è tempo di concentrarsi nuovamente sul campo. Dopo aver battuto in due set il francese Moutet, Djokovic tornerà su centrale per il terzo turno degli Internazionali di Roma dove sfiderà il canadese classe '97 Alejandro Tabilo che nel secondo turno ha battuto in due set il tedesco Hanfmann (6-3, 7-6).