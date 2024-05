Atp Roma, il programma di lunedì 12 maggio degli Internazionali: Napolitano contro Jarry, poi Tstsipas e Medvedev

Stefano Napolitano contro Jarry, che ha già giustiziato l'altro azzurro Arlandi. E Tsitsipas contro Norrie sul Centrale, seguiti da due top come Iga Swiatek (contro Kerber) e il russo Medvedev contro Medjedovic. Scatta la seconda settimana degli Internazionali BNL d'Italia, quelli in cui si entra nel vivo del torneo: Sinner non c'è mai stato, Alcaraz neanche, due star come Djokovic e Nadal sono stati eliminati nel weekend. Ma ci sono in ballo ancora diversi top 10 a caccia di punti utili per il ranking Atp e per portare a casa un trofeo ambitissimo. Ecco gli appuntamenti principali del programma di lunedì 12 maggio.

CAMPO CENTRALE

Ore 11: Osaka-Zheng

Seguito da Tsitsipas-Norrie

Non prima delle 15: Swiatek-Kerber

Non prima delle 19: Medjedovic-Medvedev

GRAND STAND ARENA

Ore 11: Auger-Aliassime-De Minaur

Non prima delle 13: Gauff-Badosa

Seguita da Napolitano-Jarry

Seguita da Baez-Rune

CAMPO PIETRANGELI

Non prima delle 13: Rublev-Rune