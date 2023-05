Internazionali tennis, Sinner: «Peccato uscire a Roma, ci tenevo tanto»

Da Francesco Totti a Francisco Cerundolo. Jannik Sinner arriva in sala stampa circa una mezz'ora dopo la sconfitta contro l'argentino per 6-7; 6-2; 6-2. L'azzurro, al Centrale, ha provato con difficoltà a superare uno scoglio che game dopo game, alla fine, è diventato insormontabile. Le sue parole raccontano una giornata negativa che lascia l'amaro in bocca anche ai tanti tifosi presenti al Foro Italico: «Questo di oggi era il mio 100%, ho dato tutto quello che avevo. Fisicamente non mi sono sentito come volevo, è andata così: giornata tosta, ci tenevo tanto. Anche quando ero sopra 2-0 nel secondo set non mi sono sentito benissimo e lui ha fatto una grande partita»

Le condizioni fisiche di Sinner

Sinner è visibilmente insoddisfatto: «Quando mi sono avvicinato con il dritto ballava un po' tutto, non ero costante come normalmente sono.

Che partita volevo giocare? Avrei voluto farlo muovere un po' di più ma ogni volta che ci provavo... Nel primo set ho servito bene ma poi è sceso tutto». L'azzurro ha voluto chiarire l'aspetto legato alla sua condizione fisica: «Sono molto allenato però ci sono anche delle giornate in cui uno non si sente benissimo, peccato perché succede proprio qua a Roma. Proveremo a capire i motivi sperando di trovare la soluzione giusta». Infine il saluto e il ringraziamento ai tifosi: «Il pubblico mi ha aiutato tanto, lo apprezzo molto».