Darderi-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming il terzo turno degli Internazionali di tennis

Dopo la sconfitta di Arnaldi e i precedenti ritiri di Sinner, Berrettini e Musetti, molte delle speranze dell'Italia agli Internazionali di Roma sono riposte in Luciano Darderi che domenica sfiderà nel terzo turno del torneo il tedesco Alexander Zverev (n°5 nel ranking Atp). L'italo-argentino ha superato i primi due turni rispettivamente contro Shapovalov e Navone, accedendo al 3° turno di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. Adesso lo scoglio Zverev che nel secondo turno ha sconfitto l'australiano Vukic in due set (6-0, 6-4).