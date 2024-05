Jannik Sinner al J-Medical per l'infortunio all'anca: cinque giorni di cure con obiettivo Roland Garros

La tabella di marcia per il ritorno in campo di Jannik Sinner è entrata nel vivo. Da Roma a Parigi passando per Torino. E non si tratta di un torneo o le Atp Finals che ci saranno dopo l'estate. Il tennista italiano si è recato nel capoluogo piemontese, più nello specifico al J-Medical per guarire dal suo problema all'anca. Il classe 2001 si è recato alla clinica privata della Juventus insieme al suo preparatore atletico Umberto Ferrara. Ad accoglierlo c'erano i dottori della struttura più e Luca Semperboni, ex direttore della clinica e ora medico federale della Fitp.

Sinner al J-Medical

Non è la prima volta che Sinner si reca nella clinica della Juventus. Almeno due volte all'anno, il tennista italiano si sottopone a delle visite e test fisici per monitorare la situazione fisica. Ora l'obiettivo è quello di risolvere il problema all'anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma. Jannik sarà al J-Medical per cinque giorni, durante i quali si sottoporrà alle cure per arrivare al meglio al Roland Garros. Questo torneo è il vero e proprio obiettivo del ventiduenne che può sorpassare Djokovic in cima alla classifica Atp.

I punti che separano i due non sono molti e il torneo francese rappresenta quello in cui può avvenire il passaggio di testimone.