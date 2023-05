Internazionali tennis, Musetti batte Tiafoe e vola agli ottavi: stasera di nuovo in campo con Tsitsipas

Lo stop per la pioggia e, in meno di 24 ore, di nuovo in campo. Per riprendere da dove aveva lasciato, ovvero una rimonta divenuta poi realtà e vittoria. Musetti ha battuto l'americano Tiafoe 5-7; 6-4; 6-3. Ora affronterà Tsitsipas negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Il greco ha eliminato Sonego. Lorenzo Musetti approda dunque agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, che si giochera questa sera.