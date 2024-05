Internazionali, il programma di sabato 11 maggio: c'è Nadal, in campo anche i big Medvedev, Rune e Tsitsipas

Torna in campo Rafa Nadal. E c'è anche il debutto del numero 2 del tabellone degli Internazionali BNL d'Italia Daniil Medvedev. Oltre Rune e Tsitsipas, che potrebbero arrivare in fondo e che potrebbero essere, ovviamente, i protagonisti del prossimo 19 maggio quando si giocherà l'ultimo atto del torneo. Programma ricco, insomma, quello del sabato al Foro Italico, anche con diversi italiani impegnati nella giornata. Ma andiamo a scoprire insieme chi scenderà in campo nella giornata dell'11 maggio.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle 13:00 Hurkacz-Nadal

A seguire: Draper-Medvedev

Non prima delle 20:30 Nardi-Rune

GRAND STAND ARENA

Ore 11:00 Arnaldi-Jarry

Non prima delle 17:00 Tsitsipas-Struff

PIETRANGELI

Non prima delle 13:00 Shang-Napolitano

A seguire: Aliassime-Van De Zandshaulp

CAMPO 12

Ore 11:00 Dawdovch-Medjedovic

A seguire: Baena-De Minaur

CAMPO 1

Ore 11:00 Seyborh-Wild-Etcheverry

A Seguire: Paul-Karatsev

A seguire: Fils-Muller

Durante la giornata anche diversi incontri del femminile (in campo Badosa) e del doppio, dove saranno impegnate le azzurre Errani-Paolini contro Martinez-Perez.