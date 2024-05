Jannik Sinner numero 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros: ecco le combinazioni. E comincerà il torneo virtualmente primo

Jannik Sinner comincerà la settimana del Roland Garros da numero 1 virtuale del ranking ATP. La notizia, clamorosa, è diventata tale dopo l'eliminazione di Djokovic al terzo turno degli Internazionali di Roma. Il serbo è stato sconfitto dal cileno Tabilo in due set, rendendo possibile uno scenario fino ad oggi difficile da immaginare. Sinner, che è alle prese con un problema all'anca, è in dubbio per il torneo di Parigi, in programma dal 26 maggio al 9 giugno. Ma se anche non dovesse partecipare, alla fine del Roland Garros potrebbe essere il nuovo numero uno al mondo.