Nadal si ritira da Indian Wells: «Non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello»

Sarebbe dovuto essere il torneo del ritorno in campo, con tutti i tfosi pronti ad aspettarlo, invece Indian Wells per Rafa Nadal sarà solo l'ultima manifestazione saltata. L'ex campione, infatti, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram ufficile il suo addio al Master 100 californiano nella notte. Gli ultimi allenamenti sono serviti al trentasettenne per capire al meglio lo stato della sua forma fisica, che ultimamente non è al meglio.

Sinner, è Kokkinakis il primo avversario agli Indian Wells: battuto al primo turno Giron

Il messaggio

Nel post apparso sul profilo ufficiale di Nadal si legge: «È con grande dispiacere che devo annunciare il mio ritiro da questo straordinario torneo. Tutti sanno quanto adori giocare qui, e questo è uno dei motivi per cui sono arrivato nel deserto con grande anticipo per prepararmi alla competizione. Tuttavia, dopo aver lavorato duramente e dopo aver fatto un test il fine settimana scorso, non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello in un torneo così importante.

Non si tratta di una decisione facile, ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di fans. Mi mancherete molto e sono sicuro che il torneo sarà comunque un grande successo».