Sinner-Alcaraz sospesa per pioggia, Jannik chiacchiera con la raccattapalle e le tiene l'ombrello

Pioggia protagonista a Indian Wells dove cresce l'attesa per la semifinale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Sinner. In palio non solo l'accesso alla finale ma la posizione numero 2 del ranking Atp, attualmente detenuta dallo spagnolo e nel mirino del tennista azzurro. Dopo l'invasione delle api, che ha condizionato il quarto di finale tra Alcaraz e Zverev, il sabato californiano è caratterizzato dal maltempo. Sinner e Alcaraz giocano appena 17 minuti prima dell'arrivo della pioggia: tre game con l'altoatesino in vantaggio 2-1. Comincia a piovere, il giudice di sedia mantiene i giocatori in campo nella speranza che la pioggia duri poco.

Sinner-Alcaraz 2-1, match sospeso per pioggia: i giocatori rientrano negli spogliatoi

Play has been suspended due to rain ☔️



Doesn't stop @janniksin from being top class 🙌@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/p5Rvdu1gS9 — ATP Tour (@atptour) March 16, 2024

Sinner-Alcaraz sospesa per pioggia

C'è anche spazio per un gesto da gentleman di Sinner qualche attimo prima della sospensione ufficiale.

L'altoatesino infatti, ha preso in mano l'ombrello tenuto dalla raccattapalle, iniziando a conversare con la ragazza. Il tutto fino alla decisione di mandare sia lui che Alcaraz negli spogliatoi.

Giocatori negli spogliatoi

I giocatori dopo una ventina di minuti avevano fatto ritorno in campo e avevano cominciato a scaldarsi ma sono poi stati costretti a far nuovamente ritorno negli spogliatoi per l'intensa pioggia sulla Coachella Valley in attesa che ritorni il sereno si possa finalmente riprendere a giocare. Intanto in giornata è arrivata l'ufficialità del forfait di Novak Djokovic per il torneo di Miami che comincerà la prossima settimana. «Purtroppo non giocherò al MiamiOpen quest'anno - scrive il n.1 al mondo sui suoi canali social -. In questa fase della mia carriera, sto bilanciando il mio programma privato e professionale. Mi dispiace di non poter incontrare alcuni dei fan migliori e più appassionati del mondo e non vedo l'ora di tornare a giocare a Miami in futuro». Dopo l'uscita a sorpresa da Indian Wells, eliminato dall'italiano Luca Nardi al terzo turno, il campione serbo sembrava destinato a cercare una immediata rivincita in Florida, ma presto si sono rincorse voci sulla sua probabile rinuncia, arrivata puntuale. Buone notizie in chiave azzurra arrivano invece dall'Arizona dove Matteo Berrettini, al rientro dopo oltre sei mesi di stop ha raggiunto la semifinale.